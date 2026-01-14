La maison du bonheur, c'est celle où Emma et Manu ont fondé leur tribu recomposée - trois garçons et une fille, Youma. Ensemble et à tâtons, ils s'y inventent une famille refuge, avec ses joies, ses peurs, ses rires et ses espoirs. Et puis, au moment où les oiseaux s'apprêtent à quitter le nid, survient ce qui normalement n'arrive qu'aux autres. Une inquiétude anodine, d'abord, puis le diagnostic : Youma a un cancer. A tout juste dix-huit ans. Dès les premiers jours, Manu Causse tient le carnet de bord de la maladie, rêvant de voir Youma la contrariante, Youma la rebelle, guérir, trouver sa place et voler un jour de ses propres ailes. S'inspirant de l'immense courage de sa belle-fille et avec beaucoup de pudeur, Manu Causse transforme ce récit en puissant message d'amour, dont il choisit de retenir l'essentiel : vivre, ensemble et dans l'instant. A propos de l'auteur Manu Causse vit à Toulouse, où il partage son temps entre écriture et musique.