#Imaginaire

La trilogie chronolytique

Michel Jeury

Une trilogie culte de la science-fiction française. Préfacée par Natacha Vas-Deyres et postfacée par Gérard Klein et Joëlle Wintrebert. Le Temps incertain , Grand Prix de l'Imaginaire (1974) Bienvenue dans le grand cycle du temps. Dans ce monde, des hommes opèrent de dangereuses plongées subjectives dans le passé ou dans l'avenir grâce à la chronolyse. Tous les possibles s'entrecroisent et se combattent, des spectres temporels s'affrontent en un ballet dérisoire pour le contrôle de l'Histoire.

Par Michel Jeury
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Michel Jeury

Editeur

Robert Laffont

Genre

Science-fiction

La trilogie chronolytique

Michel Jeury

Paru le 26/02/2026

680 pages

Robert Laffont

30,00 €

9782221284780
