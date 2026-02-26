La trilogie chronolytique

Une trilogie culte de la science-fiction française. Préfacée par Natacha Vas-Deyres et postfacée par Gérard Klein et Joëlle Wintrebert. Le Temps incertain , Grand Prix de l'Imaginaire (1974) Bienvenue dans le grand cycle du temps. Dans ce monde, des hommes opèrent de dangereuses plongées subjectives dans le passé ou dans l'avenir grâce à la chronolyse. Tous les possibles s'entrecroisent et se combattent, des spectres temporels s'affrontent en un ballet dérisoire pour le contrôle de l'Histoire.