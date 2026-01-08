Tests psychotechniques Maxi préparation

Un entraînement intensif aux tests psychotechniques des concours de la fonction publique des catégories B et C ! Cet ouvrage millésimé 2026-2027 a entièrement été mis à jour. - Un maxi ouvrage qui propose toutes les catégories de tests psychotechniques présentes aux concours : logique verbale, aptitudes numériques, concentration, organisation et raisonnement logique. - Une méthodologie pas à pas : les clés pour décrypter chaque type de test, des conseils et astuces pour trouver rapidement les bonnes réponses, des rappels de connaissances en français et mathématiques. - Un entraînement intensif : 1 000 exercices d'entraînement faciles, difficiles et chronométrés avec des corrections détaillées pour comprendre ses erreurs et progresser. - Des outils pour s'organiser : un planning de révisions sur 60 jours et un tableau de bord personnalisé vous permettant de suivre votre progression et d'identifier vos axes d'amélioration. Idéal pour les candidats aux concours administratifs catégories B et C déterminés à intégrer la fonction publique.