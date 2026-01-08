Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Tests psychotechniques Maxi préparation

Elisabeth Simonin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un entraînement intensif aux tests psychotechniques des concours de la fonction publique des catégories B et C ! Cet ouvrage millésimé 2026-2027 a entièrement été mis à jour. - Un maxi ouvrage qui propose toutes les catégories de tests psychotechniques présentes aux concours : logique verbale, aptitudes numériques, concentration, organisation et raisonnement logique. - Une méthodologie pas à pas : les clés pour décrypter chaque type de test, des conseils et astuces pour trouver rapidement les bonnes réponses, des rappels de connaissances en français et mathématiques. - Un entraînement intensif : 1 000 exercices d'entraînement faciles, difficiles et chronométrés avec des corrections détaillées pour comprendre ses erreurs et progresser. - Des outils pour s'organiser : un planning de révisions sur 60 jours et un tableau de bord personnalisé vous permettant de suivre votre progression et d'identifier vos axes d'amélioration. Idéal pour les candidats aux concours administratifs catégories B et C déterminés à intégrer la fonction publique.

Par Elisabeth Simonin
Chez Nathan

|

Auteur

Elisabeth Simonin

Editeur

Nathan

Genre

Concours administratifs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tests psychotechniques Maxi préparation par Elisabeth Simonin

Commenter ce livre

 

Tests psychotechniques Maxi préparation

Elisabeth Simonin

Paru le 08/01/2026

448 pages

Nathan

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095061913
9782095061913
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Pourquoi le Palais de la Porte Dorée a battu tous ses records de fréquentation en 2025 Le site Anna’s Archive frappé par une suspension soudaine
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.