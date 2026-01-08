Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

L'intégrale des tests psychotechniques

Elisabeth Simonin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La garantie du succès pour tous les candidats qui passent des tests psychotechniques ! Maîtrisez TOUS les tests psychotechniques avec cette compilation exclusive de 1500 exercices progressifs ! Une approche méthodologique unique vous guide pas à pas avec : - 500 exercices de difficulté progressive - Des méthodes et astuces pour trouver rapidement les bonnes réponses - Les connaissance utiles en Mathématiques et en Français - Des tests chronométrés . Un entraînement intensif de haut niveau avec : - 1000 exercices supplémentaires pour vous préparer intensément - Des tests en temps limité pour évaluer votre progression - Les corrections détaillées pour comprendre et progresser. Tous les domaines couverts : logique verbale, aptitudes numériques, concentration, organisation et raisonnement logique. Idéal pour les concours de la fonction publique, examens d'entrée aux grandes écoles et entretiens d'embauche. Bonus digital exclusif : accès aux tests en ligne pour améliorer votre score !

Par Elisabeth Simonin
Chez Nathan

|

Auteur

Elisabeth Simonin

Editeur

Nathan

Genre

Tests psychotechniques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'intégrale des tests psychotechniques par Elisabeth Simonin

Commenter ce livre

 

L'intégrale des tests psychotechniques

Elisabeth Simonin

Paru le 08/01/2026

592 pages

Nathan

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095061920
9782095061920
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Pourquoi le Palais de la Porte Dorée a battu tous ses records de fréquentation en 2025 Le site Anna’s Archive frappé par une suspension soudaine
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.