#Imaginaire

Medici Heist

Laurent Bury, Caitlin Schneiderhan

Il suffit d'une pierre pour vaincre Goliath. Florence, 1517. La puissante famille Medici règne en maître sur la ville et ne cesse d'étendre son influence sur l'Italie. Le jour même où le pape Léon X rentre d'exil, la jeune voleuse Rosa Cellini revient dans sa ville natale. Cela aurait pu n'être qu'une coïncidence, mais rien dans la vie de la jeune femme n'est laissé au hasard. Face aux manigances du pape et des Medici, qui extorquent une montagne d'argent au peuple florentin, Rosa décide d'agir. Elle constitue une équipe composée des meilleurs brigands de toute l'Italie avec un seul but : réaliser le plus grand braquage de la Renaissance. Mais alors que les autorités sont à leurs trousses et que l'étau de la puissante dynastie se resserre sur Florence, d'anciens secrets et de nouvelles tensions fragilisent le groupe... Car dans la cité de la beauté et de la corruption, les Medici ne sont jamais loin.

Laurent Bury, Caitlin Schneiderhan
Chez PAL

|

Auteur

Laurent Bury, Caitlin Schneiderhan

Editeur

PAL

Genre

Mondes fantastiques

Medici Heist

Caitlin Schneiderhan trad. Laurent Bury

Paru le 29/01/2026

464 pages

PAL

8,90 €

9782385651466
