#Roman francophone

Mère à l'horizon

Jacques Gamblin

Un hommage bouleversant à la mère, où le rire n'est pourtant jamais loin, toujours en embuscade, prêt à déferler sur la grève " Je n'ai plus que la mémoire de l'instant, dit-elle. Elle a 89 ans. Elle marche dans la ville, jusqu'à la mer, et revient. Elle se met du rouge à lèvres quand elle reçoit une visite. Son sourire lui soustrait des années. Son premier baiser fut entre les casseroles et les pinces multiprises. Quand je lui demande : comment tu vas te déguiser au prochain carnaval ? Elle répond : " en courant d'air ". Elle a commencé à perdre l'audition il y a quelques années. La mémoire a suivi et couru à sa perte. Elle est tombée dans le silence. Sans bruit. Sans choc. Avec la vie qui change de volume. Alors pour combler les phrases qu'elle ne prononce plus, j'écris, pour échapper à son silence ou l'attraper au vol, le faire rebondir et l'accepter, pour sourire aussi, rire parfois, aimer encore, autrement, pour aimer mieux. Inconditionnellement. " Mère à l'horizon est le premier roman de Jacques Gamblin. Un voyage au pays de l'enfance et de la poésie qui raconte le plaisir de l'eau et de la scène, la vulnérabilité des corps et la légèreté des êtres.

Par Jacques Gamblin
Chez Pocket

|

Auteur

Jacques Gamblin

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

Mère à l'horizon

Jacques Gamblin

Paru le 05/02/2026

135 pages

Pocket

7,70 €

9782266354967
