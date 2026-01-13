Inscription
#Essais

RH en 48 pages

Jean-Marie Peretti

ActuaLitté
L'essentiel des ressources humaines dans la poche ! Synthétique - Clair - Pratique - Tout en couleur Retrouvez en 21 fiches synthétiques tout ce qu'il faut retenir sur les principales missions des ressources humaines : - Identifier les enjeux de la fonction RH - Connaître les contrats et les formes d'emploi - Développer et mobiliser les compétences - Recruter et intégrer - Gérer les carrières et la mobilité - Renforcer la marque employeur - Mettre en oeuvre une politique de rémunération - Assurer la santé, la sécurité et le bien-être au travail - Mesurer l'impact social de l'entreprise Le + : des sketchnotes de révision offerts en ligne ! Pour qui ? Etudiants, professionnels et entrepreneurs astucieux Fast & Curious : des petits livres malins pour apprendre vite et bien

Par Jean-Marie Peretti
Chez Vuibert

|

Auteur

Jean-Marie Peretti

Editeur

Vuibert

Genre

Gestion des ressources humaine

RH en 48 pages

Jean-Marie Peretti

Paru le 13/01/2026

48 pages

Vuibert

4,90 €

ActuaLitté
9782311415049
