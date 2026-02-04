Inscription
Roman étranger

La sage-femme d'Auschwitz

Anna Stuart, Pascal Bresson, Serge Fino

Lorsqu'elle arrive à Auschwitz, sous un ciel bas et gris, Ana est persuadée qu'elle ne survivra pas à l'enfer du camp. Mais elle possède une compétence que les nazis recherchent : elle est sage-femme. Son travail sera de donner naissance aux enfants des autres prisonnières. Une mission terrible car, dès qu'ils ont poussé leur premier cri, les nouveau-nés sont arrachés à leurs mères et donnés à des familles allemandes. Malgré la détresse de ces femmes à qui on vole leurs bébés, Ana essaie d'apporter un peu de réconfort autour d'elle. Et puis un jour, elle réalise qu'elle peut faire plus. Secrètement, elle commence à tatouer les petits avec les numéros de déportées de leurs mères. Une lueur d'espoir dans ce monde d'une infinie noirceur : et si un jour, après l'horreur de la guerre, grâce à ce petit geste, ces enfants et leurs mères pouvaient se retrouver ?

Chez Imagine Graphic

|

Auteur

Anna Stuart, Pascal Bresson, Serge Fino

Editeur

Imagine Graphic

Genre

Littérature anglo-saxonne

La sage-femme d'Auschwitz

Anna Stuart, Pascal Bresson trad. Maryline Beury

Paru le 11/03/2026

304 pages

Imagine Graphic

22,90 €

