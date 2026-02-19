Inscription
#Roman francophone

Le gogol

Nicole Caligaris

ActuaLitté
"J'étais le dernier homme debout, au comptoir du Mar Cantabrico, le dernier gogol à tenir encore sur ses jambes quand tout avait chaviré. Le patron avait baissé le rideau, j'étais encore en train de gueuler, de m'engueuler moi-même, peut-être, c'est possible, mais enfin, le noir était tombé, et j'étais dedans. Le patron avait débloqué un battant, au bout du comptoir, il m'avait poussé dans l'escalier, j'avais attrapé ce manteau au passage. Le temps que je cherche à enfiler mes manches, que je me prenne les pieds dedans, que je réalise qu'il n'était pas à mes mesures, le panneau s'était refermé, je ne pouvais plus remonter".

Par Nicole Caligaris
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Nicole Caligaris

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Le gogol

Nicole Caligaris

Paru le 19/02/2026

192 pages

Editions Gallimard

19,00 €

ActuaLitté
9782073130396
© Notice établie par ORB
