"J'étais le dernier homme debout, au comptoir du Mar Cantabrico, le dernier gogol à tenir encore sur ses jambes quand tout avait chaviré. Le patron avait baissé le rideau, j'étais encore en train de gueuler, de m'engueuler moi-même, peut-être, c'est possible, mais enfin, le noir était tombé, et j'étais dedans. Le patron avait débloqué un battant, au bout du comptoir, il m'avait poussé dans l'escalier, j'avais attrapé ce manteau au passage. Le temps que je cherche à enfiler mes manches, que je me prenne les pieds dedans, que je réalise qu'il n'était pas à mes mesures, le panneau s'était refermé, je ne pouvais plus remonter".