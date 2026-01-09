" J'ai dit à la coach qu ' il fallait qu ' on me répare. " Emilie est en plein burn out. C'est son médecin qui l'a dit. Elle, elle se sent juste beaucoup moins efficace qu'avant dans son métier de magistrate. Pire, elle ne se reconnaît plus dans cette femme qui doute de la foi qu'elle avait mise dans cette carrière. Elle aimerait bien que tout redevienne facile et épanouissant, comme au début. C'est avec cet espoir qu'elle s'inscrit à un séjour destiné aux personnes souffrant d'épuisement professionnel. Au programme de ces cinq jours : pleine conscience, soins du corps et coloriages. Ce qu ' elle n'avait pas prévu, c ' est que le miroir tendu par les autres allait la forcer à affronter ses symptômes et, surtout, ce qui les nourrit : un glissement profond de son identité. Là où des épreuves intimes avaient anéanti sa capacité à se révolter, elle retrouve le chemin de la colère. Saura-t-elle en faire quelque chose, plutôt que de la laisser se retourner contre celle qu'elle a été, qu'elle est peut-être encore ? Au bord du changement comme d'un précipice, Emilie affronte le vertige. Roman reflet de notre époque, Brûler grand met en scène des personnages tous plus ou moins au bout du rouleau et interroge, avec une rare acuité et une pointe de drôlerie, notre rapport au travail pour mieux l'éclairer.