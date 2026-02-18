Toussaint Noël

"Noham, treize ans. Il s'est jeté dans la Marne. Repêché sous lepont de Joinville. C'est le dixième. Et toi, connard ? Ca se passe bien la retraite ? " Quand le major Toussaint, fraîchement mis au placard après un burn out, reçoit ce mail anonyme, sa colère redouble. Des mois que des cadavres d'adolescents endeuillent la banlieue. Des mois qu'au commissariat de la Demi-Lune, ces morts ne font pourtant sourciller personne. "Ce sont des choses qui arrivent, on a d'autres priorités et, surtout : foutez-nous la paix, Toussaint ! " Mais le message provocateur ramène brutalement le major à son obsession de trouver le ou les responsables d'une telle hécatombe. Alors, une dernière fois, il va se soulever contre l'indifférence générale. Avec un style percutant alliant humour noir et tendresse, Jean-Marc Royon compose un grand roman crépusculaire sur un monde gangréné par le cynisme, le mensonge, l'isolement.