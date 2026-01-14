Inscription
#Imaginaire

Lune rémanente

Patrick Honnoré, Masakuni Oda

Un recueil de deux nouvelles et un court roman fantastique sur le thème de la lune, dans la veine de Haruki Murakami et Keigo Higashino. Dans les deux premières nouvelles de ce triptyque, un homme qui a le malheur d'apercevoir la face cachée de la lune est réincarné dans le corps d'un parfait homonyme, et une femme qui reçoit en héritage une pierre magique a le pouvoir de se transporter sur le satellite naturel de la Terre. Le court roman éponyme, Lune rémanente, se déroule dans un Japon dystopique. Une épidémie de "selenomania" s'est déclarée : à chaque pleine lune, les contaminés deviennent agressifs et voient leurs capacités physiques et mentales démultipliées, puis finissent par mourir.

Patrick Honnoré, Masakuni Oda
Chez Rivages

|

Auteur

Patrick Honnoré, Masakuni Oda

Editeur

Rivages

Genre

Science-fiction

Lune rémanente

Masakuni Oda trad. Patrick Honnoré

Paru le 14/01/2026

496 pages

Rivages

10,50 €

9782743669232
