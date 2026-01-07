Concours ATSEM/ASEM Externe, interne et 3e voie Catégorie C

Cet ouvrage propose une préparation complète aux épreuves des concours externe, interne ou de 3e voie d'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles de la fonction publique territoriale (ATSEM) ou de la Ville de Paris (ASEM). Toutes les épreuves - Epreuve d'admissibilité - Ecrit d'admissibilité : 20 QCM (concours externe) ou 3 à 5 QRC basées sur un dossier (concours interne et 3e concours), portant sur des situations concrètes. - Admissibilité sur examen d'un dossier (concours ASEM) : lettre de motivation et document retraçant l'expérience et le parcours du candidat ainsi qu'un questionnaire. - Epreuve orale d'admission : entretien avec le jury - Aptitude, motivation et connaissance de l'environnement professionnel (concours externe). - Parcours professionnel du candidat et conversation avec le jury (concours interne et 3e concours). - Parcours professionnel, motivation, conversation avec le jury et mise en situation (concours ASEM). La préparation pas à pas pour réussir - Les infos utiles : tout ce qu'il faut savoir de l'inscription au jour J. - Les connaissances : tout le cours à maîtriser sous forme de fiches synthétiques. - Les bonnes méthodes : toute la méthodologie et les conseils pour progresser. - Les entraînements : plus de 150 QCM, 3 sujets d'annales et 2 inédits corrigés pour s'évaluer. - Les PLUS offerts : 6 sujets d'annales à télécharger sur dunod. com. Inscriptions : avril 2025. Epreuves : octobre 2025.