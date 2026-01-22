Inscription
#Manga

Dorohedoro Tome 5 . Chaos Edition

Sylvain Chollet, Q-Hayashida

ActuaLitté
Redécouvrez ce manga culte post-apocalyptique à l'humour noir et au graphisme sombre dans cette superbe nouvelle édition ! Caiman, humain amnésique à tête de reptile, part à la traque des mages en compagnie d'une jeune femme, Nikaido, afin de retrouver son identité perdue. En, le chef des mages, est quant à lui bien décidé à en finir avec ce reptile qui massacre un à un tous ses sbires. Aussi lance-t-il des tueurs à ses trousses. Une série trash, brutale, drôle et sans pitié !

Par Sylvain Chollet, Q-Hayashida
Chez Soleil Productions

|

Auteur

Sylvain Chollet, Q-Hayashida

Editeur

Soleil Productions

Genre

Seinen/Homme

Retrouver tous les articles sur Dorohedoro Tome 5 . Chaos Edition par Sylvain Chollet, Q-Hayashida

Commenter ce livre

 

Dorohedoro Tome 5 . Chaos Edition

Q-Hayashida trad. Sylvain Chollet

Paru le 22/01/2026

348 pages

Soleil Productions

19,99 €

ActuaLitté
9782302105393
