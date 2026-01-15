Inscription
#Roman francophone

Où s'adosse le ciel

David Diop, Olivier Dote-Doevi, Claire Cahen

ActuaLitté
De l'Egypte ancienne au Sénégal, le nouveau roman de David Diop A la fin du XIXe siècle, Bilal Seck achève un pèlerinage à La Mecque et s'apprête à rentrer à Saint-Louis du Sénégal. Une épidémie de choléra décime alors la région, mais Bilal en réchappe, sous le regard incrédule d'un médecin français qui cherche à percer les secrets de son immunité. En pure perte. Déjà, Bilal est ailleurs, porté par une autre histoire, celle qu'il ne cesse de psalmodier, un mythe immense, demeuré intact en lui, transmis par la grande chaîne de la parole qui le relie à ses ancêtres. Une odyssée qui fut celle du peuple égyptien, alors sous le joug des Ptolémées, conduite par Ounifer, grand prêtre d'Osiris qui caressait le rêve de rendre leur liberté aux siens, les menant vers l'ouest à travers les déserts, jusqu'à une terre promise, un bel horizon, là où s'adosse le ciel... Ce chemin, Bilal l'emprunte à son tour, vers son pays natal, en passant par Djenné, la cité rouge, où vint buter un temps le voyage d'Ounifer et de son peuple. De l'Egypte ancienne au Sénégal, David Diop signe un roman magistral sur un homme parti à la reconquête de ses origines et des sources immémoriales de sa parole.

Par David Diop, Olivier Dote-Doevi, Claire Cahen
Chez Lizzie

|

Auteur

David Diop, Olivier Dote-Doevi, Claire Cahen

Editeur

Lizzie

Genre

Littérature française

Où s'adosse le ciel

David Diop

Paru le 15/01/2026

363 pages

Lizzie

23,90 €

ActuaLitté
9791036645976
© Notice établie par ORB
