Civilisation matérielle, économie et capitalisme. Tome 3, Le temps du monde

Les trois volumes de Civilisation matérielle, économie et capitalisme nous plonge dans l'histoire du monde du XVe au XVIIIe siècle, un extraordinaire voyage à travers le temps et l'espace des civilisations humaines. C'est aussi une réflexion magistrale sur la nature et le rôle de ce capitalisme, acteur toujours plus essentiel des sociétés de l'époque médiévale et moderne. Ce troisième volume, Le temps du monde, retrace l'histoire des flux et reflux des dominations à l'échelle internationale, basée sur deux blocs à la richesse ancienne que sont l'Europe d'un côté, l'Extrême-Orient (Chine, Inde, Islam) de l'autre. Il dépeint le bousculement de cet équilibre ancien qui voit s'imposer, successivement, les hauts lieux du capitalisme : Venise, Anvers, Gênes, Amsterdam et Londres. La fin de la période voit l'avènement des économies nationales de France et d'Angleterre, enfin la conquête britannique du monde appuyée sur la révolution industrielle qui scelle l'inégalité du monde.