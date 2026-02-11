Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Les nouveaux territoires

Grace Ly

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Ca veut dire quoi, en vrai, la conquête et la soumission ? Ca veut dire quoi avaler 6 kilomètres de distance et 552 mètres d'altitude en pousse-pousse ? Moi, j'ai le souffle coupé rien qu'en montant les escaliers du métro. Les hommes courbés à l'avant des rickshaws, eux, n'avaient pas le luxe de prendre l'escalator. Voilà ce que ça veut dire. Ces hommes qui tiraient les maîtres ressemblaient à mon père. Dans cette histoire dispensée par les professeurs, je suis du mauvais côté du pousse-pousse". Pour échapper au pressing familial de Belleville et aux silences de son père, la jeune Sam-Yut décroche un job inespéré dans une grande entreprise à Hong Kong et quitte la France. Entre les tours vertigineuses de Central et les ruelles prolifiques de Kowloon, elle cherche à tourner une page et à apaiser sa peur de ne jamais être à la hauteur. Dans cette ville électrique à l'ambition démesurée, elle se lie à Nicolas, un chef français qui a le vent en poupe. Il lui ouvre les portes des soirées mondaines et de l'univers léché des expatriés... jusqu'à ce que Sam-Yut réalise qu'elle n'en fera jamais vraiment partie. Les Nouveaux Territoires explore les paradoxes nés de nos fantasmes coloniaux ; c'est aussi l'histoire d'une métamorphose : le chemin d'une femme qui choisit enfin de s'appartenir. A propos de l'autrice Grace Ly est engagée pour le féminisme et l'antiracisme. Son premier roman, Jeune fille modèle, a paru chez Fayard en 2018. Originaire du Cambodge et amoureuse de la langue cantonaise, elle vit à Paris.

Par Grace Ly
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Grace Ly

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Les nouveaux territoires par Grace Ly

Commenter ce livre

 

Les nouveaux territoires

Grace Ly

Paru le 11/02/2026

240 pages

HarperCollins France

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033925798
9791033925798
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Des écrits romains invisibles pendant 2000 ans révèlent enfin leurs secrets Freida McFadden transforme le top des ventes en résidence secondaire permanente
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.