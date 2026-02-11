" Ca veut dire quoi, en vrai, la conquête et la soumission ? Ca veut dire quoi avaler 6 kilomètres de distance et 552 mètres d'altitude en pousse-pousse ? Moi, j'ai le souffle coupé rien qu'en montant les escaliers du métro. Les hommes courbés à l'avant des rickshaws, eux, n'avaient pas le luxe de prendre l'escalator. Voilà ce que ça veut dire. Ces hommes qui tiraient les maîtres ressemblaient à mon père. Dans cette histoire dispensée par les professeurs, je suis du mauvais côté du pousse-pousse". Pour échapper au pressing familial de Belleville et aux silences de son père, la jeune Sam-Yut décroche un job inespéré dans une grande entreprise à Hong Kong et quitte la France. Entre les tours vertigineuses de Central et les ruelles prolifiques de Kowloon, elle cherche à tourner une page et à apaiser sa peur de ne jamais être à la hauteur. Dans cette ville électrique à l'ambition démesurée, elle se lie à Nicolas, un chef français qui a le vent en poupe. Il lui ouvre les portes des soirées mondaines et de l'univers léché des expatriés... jusqu'à ce que Sam-Yut réalise qu'elle n'en fera jamais vraiment partie. Les Nouveaux Territoires explore les paradoxes nés de nos fantasmes coloniaux ; c'est aussi l'histoire d'une métamorphose : le chemin d'une femme qui choisit enfin de s'appartenir. A propos de l'autrice Grace Ly est engagée pour le féminisme et l'antiracisme. Son premier roman, Jeune fille modèle, a paru chez Fayard en 2018. Originaire du Cambodge et amoureuse de la langue cantonaise, elle vit à Paris.