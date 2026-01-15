"C'est la nuit et le dehors qui m'ont fait ça, ils m'ont attrapé et ne m'ont pas rendu". Alcoolique débonnaire, le narrateur a pour philosophie l'absence d'ambition. Fraîchement licencié, il vit de petits trafics, passe ses journées à arpenter le Paris populaire, du cimetière de Charonne à la porte de Bagnolet, et ses soirées dans les bars. Sa gloire, ce sont les deux femmes qu'il aime : son épouse, Almeria, et leur fille, l'espiègle Lune, dix ans. Mais elles s'inquiètent de ses excès, qui ressemblent à un lent suicide. Jusqu'au jour où il est choisi pour jouer une fée dans le spectacle de fin d'année de l'école : l'occasion de trouver, enfin, le rôle de sa vie ? ... Hommage à la nuit, à l'ivresse et aux rencontres de hasard, Ma gloire interroge nos loyautés et la place que nous occupons dans le monde. De sa plume poétique et fantasque, Florent Oiseau poursuit son exploration fraternelle des gens de l'ombre, et signe un roman poignant sur les histoires que nous nous racontons tous pour survivre.