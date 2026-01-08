Inscription
#Roman francophone

Désertion

François Bégaudeau

ActuaLitté
Comment Steve passe-t-il d'une petite ville côtière de France à Raqqa, au coeur de la boucherie syrienne ? On ne sait pas bien. Comme on ne sait pas, on raconte. On se lance dans une sorte d'enquête amicale trois décennies durant. Sur la frise de sa vie, on détermine un moment zéro. Les déconvenues scolaires. Les harcèlements divers. L'envie non consommée de plastiquer le collège. L'envie de faire le bien. Et à chacun de ces moments, il y a Mickaël, le petit frère. Ce qui concerne Mickaël concerne Steve, son presque jumeau, et tout est dans le presque.

Par François Bégaudeau
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

François Bégaudeau

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Commenter ce livre

 

Désertion

François Bégaudeau

Paru le 08/01/2026

272 pages

Editions Gallimard

21,00 €

ActuaLitté
9782073123275
© Notice établie par ORB
