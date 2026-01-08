L'esprit trumpiste règne en Floride et vient empoisonner le quotidien de Cherry. A vingt-huit ans, elle travaille dans un magasin miteux qui vend des aquariums et des reptiles. Mais sa vraie passion, c'est d'être clown. Avec ses costumes bariolés, son nez rouge et sa perruque bleue, elle devient Bunko, un cowboy terrifié par les chevaux. Faire rire, c'est sa façon d'échapper à la morosité de la vie, au manque d'argent, à sa famille compliquée. Si elle a l'espoir de rejoindre une troupe, elle se contente pour le moment de fêtes d'anniversaire, bar-mitsva et autres ateliers de rire dans les comités d'entreprise. Lorsque Cherry entame une relation avec Margot, une magicienne très connue, elle est sûre, qu'avec une mentore pareille sa carrière va décoller. Mais les choses ne se passent pas comme prévu... De gag en gag, Cherry nous rappelle une chose essentielle : ce sont des pires expériences que l'on tire les meilleures blagues.