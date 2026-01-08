Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman étranger

Clown !

Kristen Arnett, Cédric Weiss

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'esprit trumpiste règne en Floride et vient empoisonner le quotidien de Cherry. A vingt-huit ans, elle travaille dans un magasin miteux qui vend des aquariums et des reptiles. Mais sa vraie passion, c'est d'être clown. Avec ses costumes bariolés, son nez rouge et sa perruque bleue, elle devient Bunko, un cowboy terrifié par les chevaux. Faire rire, c'est sa façon d'échapper à la morosité de la vie, au manque d'argent, à sa famille compliquée. Si elle a l'espoir de rejoindre une troupe, elle se contente pour le moment de fêtes d'anniversaire, bar-mitsva et autres ateliers de rire dans les comités d'entreprise. Lorsque Cherry entame une relation avec Margot, une magicienne très connue, elle est sûre, qu'avec une mentore pareille sa carrière va décoller. Mais les choses ne se passent pas comme prévu... De gag en gag, Cherry nous rappelle une chose essentielle : ce sont des pires expériences que l'on tire les meilleures blagues.

Par Kristen Arnett, Cédric Weiss
Chez Mercure de France

|

Auteur

Kristen Arnett, Cédric Weiss

Editeur

Mercure de France

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Clown ! par Kristen Arnett, Cédric Weiss

Commenter ce livre

 

Clown !

Kristen Arnett trad. Cédric Weiss

Paru le 08/01/2026

288 pages

Mercure de France

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782715266179
9782715266179
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Pourquoi le Palais de la Porte Dorée a battu tous ses records de fréquentation en 2025 L’édition française va mal ? “Le lecteur n’a pas disparu. Il s’est déplacé”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.