#Polar

Aurore

Nicolas Leclerc

"Elle veillera toujours sur vous". A la suite d'un AVC qui la laisse paralysée du côté droit, Astrid, 75 ans, n'est plus capable de vivre seule dans sa maison isolée en pleine forêt jurassienne. Elle refuse de quitter son havre de paix malgré l'insistance de sa fille Mélanie, vétérinaire rurale au bord du burn out. Elles parviennent à un compromis en embauchant Aurore, une jeune aide à domicile timide et dévouée. Mélanie est vraiment soulagée. Mais très vite quelque chose cloche sérieusement. Qui est Aurore ?

Par Nicolas Leclerc
Chez Seuil

|

Auteur

Nicolas Leclerc

Editeur

Seuil

Genre

Romans noirs

Aurore

Nicolas Leclerc

Paru le 06/02/2026

464 pages

Seuil

21,90 €

9782021590371
