On s'en est pas trop mal sorti, petit

Né dans la petite ville industrielle de Port Talbot, au pays de Galles, Anthony Hopkins a passé son enfance dans un monde marqué par la guerre et la pauvreté. Ses parents comme ses professeurs se demandaient ce qu'allait devenir ce garçon mal à l'aise en société et peu brillant en classe. Jusqu'au jour où il découvrit Hamlet sur grand écran - révélation qui allait l'entraîner dans une aventure que personne n'aurait pu prédire. De la Royal Academy of Dramatic Art et sa rencontre avec Laurence Olivier, qui l'a pris sous son aile, à son rôle dans The Father, qui lui valut un deuxième Oscar, en passant par son incarnation mémorable d'Hannibal Lecter, Anthony Hopkins revient dans ses Mémoires touchants et pleins d'humour sur les rôles qui ont fait de lui l'un des plus grands acteurs de sa génération. Mais le succès ne l'a pas empêché de traverser des périodes sombres. Il raconte avec sincérité sa peur de s'ouvrir aux autres, à l'image des hommes de sa famille, et son combat contre l'alcoolisme, qui lui a coûté son premier mariage, sa relation avec sa fille unique, et a fini par menacer sa vie.