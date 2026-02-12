Inscription
#Roman francophone

Un chien arrive

Camille Ruiz

Un chien arrive dans une vie et tout est bouleversé. Le chien s'appelle Ziggy. C'est un grand golden retriever aux "? longs poils couleur plage ? " et Camille Ruiz l'observe avec une vigilance, une attention, un questionnement continus. Pendant leurs promenades quotidiennes dans les rues et sur les chemins de Brasilia, sur le campus de l'université et dans les "? hautes herbes ? ", elle écrit ? : elle note et décrit au plus près, sur le terrain, comment Ziggy parcourt le monde. De cette observation minutieuse, naît une enquête sur le sens intime et politique de cette relation, ce que cela signifie "? d'être mise face à une attention étrangère, qui vous entraîne ? ".

Chez José Corti Editions

Un chien arrive

Paru le 12/02/2026

186 pages

21,00 €

9782714313744
