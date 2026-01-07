God Bless America

Parti en patrouille de nuit sur les hauts plateaux désertiques et glacés de l'Utah pour une affaire de soucoupe volante qu'auraient aperçue plusieurs témoins, le shérif Nick Corey découvre une voiture abandonnée. En une nuit, le policier va croiser une Hudson Honet verte de 1952 qui n'a rien à faire là, un avion de chasse Sabre sans pilote et... un puma blanc. C'est le branle-bas de combat dans le comté de Garfield. L'armée et le FBI débarquent et mettent illico la pression sur Nick, qui n'aime vraiment pas ça, et puis il lui veut quoi cet inspecteur du FBI à tourner autour de lui dans des effluves ennivrantes d'after shave ? Corey à d'autres chats à fouetter, car se retrouve confronté au même moment à son propre passé : le tueur en série qui a assassiné ses parents et hanté son enfance, réapparaît. Corey, enquêteur hors pair, se lance à sa poursuite. Mais les cauchemars ont la dent dure et le pire est toujours à venir...