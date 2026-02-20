Inscription
#Roman francophone

La double vie de Jesús

Enrique Serna

ActuaLitté
Fonctionnaire à la mairie de Cuernavaca, Jesús Pastrana est un employé modèle qui aspire à des fonctions politiques pour mettre en pratique ses idéaux de légalité et de justice. Il est tellement rigoureux dans ses fonctions de contrôleur fiscal du gouvernement municipal que ses ennemis politiques l'ont baptisé "le sacristain". Malgré la corruption ambiante il a su se tenir à l'écart des factions qui utilisent le pouvoir à des fins personnelles. Et il pense qu'il peut accéder à la mairie. Mais la ville est une poudrière dont tous les niveaux ont été infiltrés par les narcotrafiquants. La vie quotidienne est ponctuée par les échanges de coups de feu, la découverte de cadavres décapités, les cartels se disputent la place. Comment un homme disposé à défendre ses convictions jusqu'au bout peut-il se battre sur ce terrain miné ? Jesús va se retrouver dos au mur, pris entre les pouvoirs institutionnels et le crime organisé : menaces de mort, tentatives de corruption, scandales médiatiques, enlèvements, vengeances sanglantes... Mais il découvre l'amour de sa vie, un amour interdit et scandaleux, fatal pour la réputation d'un homme politique. Avec un humour ravageur, cruel comme la réalité qu'il décrit avec un incroyable sens du suspense, Enrique Serna écrit un roman d'amour fou où la morale des apparences s'effondre devant l'ouragan de la passion.

Par Enrique Serna
Chez Editions Métailié

|

Auteur

Enrique Serna

Editeur

Editions Métailié

Genre

Littérature Espagnole

Retrouver tous les articles sur La double vie de Jesús par Enrique Serna

Commenter ce livre

 

La double vie de Jesús

Enrique Serna

Paru le 20/02/2026

384 pages

Editions Métailié

12,00 €

ActuaLitté
9791022615082
