#Essais

Qu'est-ce que vous croyez ?

Julie Dachez

ActuaLitté
Qu'est-ce que l'intelligence spirituelle ? Comment les expériences mystiques se manifestent-elles ? Peut-on vraiment, grâce à la foi, sortir grandi d'un traumatisme ? Julie Dachez mêle vulgarisation scientifique, témoignages et références à la pop culture pour expliquer comment la spiritualité peut nous aider à mieux vivre. Elle montre quels peuvent être ses bienfaits dans notre quotidien, et surtout, sur notre santé mentale. En s'appuyant sur la psychologie, l'anthropologie, les neurosciences et la famille Kardashian (eh oui ! ), elle sort des sentiers battus et invite à se demander : qu'est-ce que vous croyez ? Un ouvrage qui refuse les recettes toutes faites et replace la quête spirituelle au coeur de notre réalité sociale, avec humour et nuance. A celles et ceux qui pensent que la spiritualité est réservée aux initié-es. A celles et ceux qui recherchent du sens sans vouloir renoncer à leur esprit critique. A celles et ceux qui veulent comprendre ce que la science nous révèle sur le pouvoir transformateur de la spiritualité. Ce livre est pour vous.

Par Julie Dachez
Chez Albin Michel

Auteur

Julie Dachez

Editeur

Albin Michel

Genre

Connaissance de soi

Retrouver tous les articles sur Qu'est-ce que vous croyez ? par Julie Dachez

Commenter ce livre

 

Qu'est-ce que vous croyez ?

Julie Dachez

Paru le 18/02/2026

320 pages

Albin Michel

21,90 €

ActuaLitté
9782226503770
