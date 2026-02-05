Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Regarde-moi tomber, mon amour

Hugo Boris

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sauver des vies, c'est le métier d'Arnaud, secouriste de haute montagne. Jusqu'au jour où tout vacille. Encordé avec une jeune collègue au fond d'une crevasse, il voit le sauvetage échapper à leur contrôle. Hanté par ce qu'il croit être son erreur, il se met chaque jour un peu plus en danger. Sa collègue, sa femme, ses enfants ne le reconnaissent plus. Qu'a-t-il laissé au fond du glacier ? Quels désirs enfouis pourraient bien le rattraper ? Dans l'espoir fou de réparer, Arnaud se rapproche de l'abîme.

Par Hugo Boris
Chez Iconoclaste (l')

|

Auteur

Hugo Boris

Editeur

Iconoclaste (l')

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Regarde-moi tomber, mon amour par Hugo Boris

Commenter ce livre

 

Regarde-moi tomber, mon amour

Hugo Boris

Paru le 05/02/2026

319 pages

Iconoclaste (l')

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378805524
9782378805524
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.