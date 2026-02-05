Regarde-moi tomber, mon amour

Sauver des vies, c'est le métier d'Arnaud, secouriste de haute montagne. Jusqu'au jour où tout vacille. Encordé avec une jeune collègue au fond d'une crevasse, il voit le sauvetage échapper à leur contrôle. Hanté par ce qu'il croit être son erreur, il se met chaque jour un peu plus en danger. Sa collègue, sa femme, ses enfants ne le reconnaissent plus. Qu'a-t-il laissé au fond du glacier ? Quels désirs enfouis pourraient bien le rattraper ? Dans l'espoir fou de réparer, Arnaud se rapproche de l'abîme.