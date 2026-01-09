Jeune et fauchée

Née dans une famille bourgeoise, Florence n'a jamais connu le froid ni la faim. Enfant, l'argent lui paraissait une idée lointaine, presque exotique : elle se passionnait pour Rémi sans famille, Oliver Twist ou Princesse Sarah, et méprisait Picsou, ce "gros plein de fric" ridicule. Mais à 18 ans, tout bascule : livrée à elle-même, elle découvre la réalité de la débrouille, d'abord étudiante cigale, puis mère célibataire et autrice précaire de bande dessinée. Années de privations, de trésors d'inventivité, de survie avec deux enfants... Elle en tire aujourd'hui un témoignage à la fois âpre et drôle, sur l'argent, la dignité et le déclassement.