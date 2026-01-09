Inscription
#Imaginaire

Jeune et fauchée

Florence Dupré La Tour

Née dans une famille bourgeoise, Florence n'a jamais connu le froid ni la faim. Enfant, l'argent lui paraissait une idée lointaine, presque exotique : elle se passionnait pour Rémi sans famille, Oliver Twist ou Princesse Sarah, et méprisait Picsou, ce "gros plein de fric" ridicule. Mais à 18 ans, tout bascule : livrée à elle-même, elle découvre la réalité de la débrouille, d'abord étudiante cigale, puis mère célibataire et autrice précaire de bande dessinée. Années de privations, de trésors d'inventivité, de survie avec deux enfants... Elle en tire aujourd'hui un témoignage à la fois âpre et drôle, sur l'argent, la dignité et le déclassement.

Par Florence Dupré La Tour
Chez Charivari

|

Auteur

Florence Dupré La Tour

Editeur

Charivari

Genre

Divers

Jeune et fauchée

Florence Dupré La Tour

Paru le 09/01/2026

212 pages

Charivari

24,50 €

9782487663152
© Notice établie par ORB
Top Articles

