Avant que la mémoire s'efface

"Tout ce que je sais de la navigation - de la navigation de course en particulier, mais encore de la navigation en général - tient sur une feuille de papier : c'est très court. Très succinct. C'est peu, encore s'agit-il de le savoir. C'est la clé. L'essentiel. Ce savoir est difficilement mesurable et infiniment subtil... C'est mince, ça tient sur une feuille de papier, d'un seul côté, en plus ! Et il est quasi impossible de le transmettre". Olivier de Kersauson revient, dans ce texte, au hasard ordonné du vocabulaire marin, sur sa carrière, ses rencontres, ses bateaux... Sur tout ce qui fit sa vie maritime. Anecdotes, commentaires, impressions : ce livre est unique en ceci qu'il est empirique. Chaque mot est passé au tamis du vécu, plutôt au filet du vécu. Le marin y livre son expérience colossale, totale. Olivier de Kersauson est un navigateur breton.