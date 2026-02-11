Inscription
Les Hauts de Hurlevent

Emily Brontë, Frédéric Delebecque

Ma raison de vivre, c'est lui. Si tout le reste périssait et que lui demeurait, je continuerais d'exister ; mais si tout le reste demeurait et que lui était anéanti, l'univers me deviendrait complètement étranger, je n'en ferais plus partie. Nelly, je suis Heathcliff ! Il est toujours, toujours dans mon esprit ; non comme un plaisir, pas plus que je ne suis toujours un plaisir pour moi-même, mais comme mon propre être. Ainsi, ne parlez plus de notre séparation ; elle est impossible. Au coeur de la lande sombre et sauvage se tient le domaine des Hauts de Hurlevent, où deux familles se déchirent pour l'amour d'une femme. Heathcliff, un jeune homme d'origine mystérieuse, est recueilli par la famille Earnshaw. Tombant amoureux de leur fille Catherine mais malmené par le frère de celle-ci, il se retrouve rapidement pris dans un tourbillon de désir, de jalousie et de vengeance. Quand Catherine choisit finalement de se marier avec Edgar Linton, un rival plus riche et plus éduqué, leur vie et celle de leur descendance bascule dans un tumulte infini de passions destructrices. Laissez-vous emporter dans les landes balayées par le vent du Yorkshire, à travers cette histoire tourmentée et envoûtante explorant la noirceur de l'âme humaine.

Par Emily Brontë, Frédéric Delebecque
Chez Hauteville

Emily Brontë, Frédéric Delebecque

Hauteville

Littérature anglo-saxonne

Les Hauts de Hurlevent

Emily Brontë trad. Frédéric Delebecque

Paru le 11/02/2026

456 pages

Hauteville

8,95 €

