#Beaux livres

Cultiver son potager avec la lune

Alice Delvaille

ActuaLitté
- Semaine par semaine, toutes les informations pour jardiner avec la Lune : cycles lunaires, jours feuilles-fleurs-fruits-racines, constellations du zodiaque, avec le détail des travaux à réaliser. - Un espace pour les notes du jardinier : carnet météo à remplir jour après jour, notes personnelles, les saints à fêter et les dictions. - Pour mieux comprendre : une introduction illustrée sur l'influence de la Lune et ses différents cycles (lune croissante-décroissante, lune montante-descendante). - Pour mettre en pratique : 30 fiches de culture des légumes les plus courants.

Par Alice Delvaille
Chez Editions Artémis

|

Auteur

Alice Delvaille

Editeur

Editions Artémis

Genre

Potager

Retrouver tous les articles sur Cultiver son potager avec la lune par Alice Delvaille

Commenter ce livre

 

Cultiver son potager avec la lune

Alice Delvaille

Paru le 08/01/2026

160 pages

Editions Artémis

9,90 €

ActuaLitté
9782816024722
© Notice établie par ORB
plus d'informations

