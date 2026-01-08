Cultiver son potager avec la lune

- Semaine par semaine, toutes les informations pour jardiner avec la Lune : cycles lunaires, jours feuilles-fleurs-fruits-racines, constellations du zodiaque, avec le détail des travaux à réaliser. - Un espace pour les notes du jardinier : carnet météo à remplir jour après jour, notes personnelles, les saints à fêter et les dictions. - Pour mieux comprendre : une introduction illustrée sur l'influence de la Lune et ses différents cycles (lune croissante-décroissante, lune montante-descendante). - Pour mettre en pratique : 30 fiches de culture des légumes les plus courants.