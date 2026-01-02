Mens-moi à l'oreille

Il y a cinq ans, Lucy a été retrouvée errant, hagarde, dans les rues de la petite ville de Plumpton, au Texas, les vêtements maculés de sang. Savannah, sa meilleure amie, venait d'être assassinée, faisant de Lucy la principale suspecte. Mais celle-ci n'a aucun souvenir de cette terrible nuit, et la police manque de preuves pour l'inculper. Depuis le drame, Lucy est partie s'installer à Los Angeles pour fuir ce passé qui la hante et la ville où tout le monde la pense coupable. Alors que l'anniversaire de sa grand-mère la rappelle à Plumpton, elle est approchée par Ben Owens, un présentateur de podcasts connu pour avoir élucidé certaines affaires enterrées parla police. A mesure que Ben s'immisce dans le passé de Lucy et de Savannah pour en tirer une série d'émissions, secrets et mensonges refont surface. Dans son sillage, Lucy va-t-elle découvrir, comme tout le monde le croit, qu'elle est une meurtrière Ce titre est initialement paru chez City Editions sous le titre Ecoute mes mensonges.