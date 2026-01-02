Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Mens-moi à l'oreille

Raphaëlle O'Brien, Amy Tintera

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il y a cinq ans, Lucy a été retrouvée errant, hagarde, dans les rues de la petite ville de Plumpton, au Texas, les vêtements maculés de sang. Savannah, sa meilleure amie, venait d'être assassinée, faisant de Lucy la principale suspecte. Mais celle-ci n'a aucun souvenir de cette terrible nuit, et la police manque de preuves pour l'inculper. Depuis le drame, Lucy est partie s'installer à Los Angeles pour fuir ce passé qui la hante et la ville où tout le monde la pense coupable. Alors que l'anniversaire de sa grand-mère la rappelle à Plumpton, elle est approchée par Ben Owens, un présentateur de podcasts connu pour avoir élucidé certaines affaires enterrées parla police. A mesure que Ben s'immisce dans le passé de Lucy et de Savannah pour en tirer une série d'émissions, secrets et mensonges refont surface. Dans son sillage, Lucy va-t-elle découvrir, comme tout le monde le croit, qu'elle est une meurtrière Ce titre est initialement paru chez City Editions sous le titre Ecoute mes mensonges.

Par Raphaëlle O'Brien, Amy Tintera
Chez J'ai lu

|

Auteur

Raphaëlle O'Brien, Amy Tintera

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mens-moi à l'oreille par Raphaëlle O'Brien, Amy Tintera

Commenter ce livre

 

Mens-moi à l'oreille

Amy Tintera trad. Raphaëlle O'Brien

Paru le 02/01/2026

448 pages

J'ai lu

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290432815
9782290432815
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Une Femme de ménage bien trop jolie, pour un film un peu trop fidèle Netflix diffusera des films et séries d'Amazon Prime Video : l'accord inédit
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.