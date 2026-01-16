Inscription
#Roman francophone

Les Terres indomptées

Carine Chichereau, Lauren Groff

"Un portrait saisissant d'une héroïne en fuite vers la liberté". La Croix "Historique mais férocement actuel". Vogue Une jeune fille semble perdue au coeur de la forêt la plus obscure. Nous sommes au XVIIe siècle, sur un territoire qui deviendra les Etats-Unis. Elle vient de s'échapper, elle court loin de la servitude et des brimades. Maintenant, il faut survivre. Dans ce conte sauvage, haletant et lyrique, une fille sans avenir brave toutes les violences et s'affirme en désobéissant pour devenir, au gré des épreuves, une véritable héroïne. Née en 1978, Lauren Groff est une écrivaine américaine plébiscitée par la critique. Les Furies , bestseller international, Les Monstres de Templeton , Floride et Matrix sont disponibles chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Carine Chichereau

Par Carine Chichereau, Lauren Groff
Chez Points

|

Auteur

Carine Chichereau, Lauren Groff

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

Les Terres indomptées

Lauren Groff trad. Carine Chichereau

Paru le 16/01/2026

288 pages

Points

8,95 €

9791041425051
