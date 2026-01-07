Inscription
#Essais

Techniques bancaires

Philippe Monnier, Sandrine Mahier-Lefrançois

ActuaLitté
Les ouvrages de la collection Techniques Tertiaires vous apportent l'essentiel des savoirs, des méthodes et des outils, aussi bien pour la réussite de vos examens que de votre stage ou premier emploi. Cet ouvrage aborde les thèmes professionnels liés aux techniques bancaires. Il s'adresse aux étudiants du BTS Banque, conseiller de clientèle (particuliers) ainsi qu'aux étudiants en licence pro et Bachelor. Incontournable pour toutes les formations liées aux métiers de la banque, il rassemble, en 54 fiches synthétiques, les connaissances indispensables que tout étudiant ou professionnel débutant doit maîtriser pour réussir ses examens ou sa première expérience professionnelle. Les applications corrigées présentent des cas concrets et vous aident à passer de la théorie à la pratique. Cet ouvrage vous propose également de nombreux conseils méthodologiques afin d'anticiper et de vous préparer aux futures évolutions de la profession, ainsi que des QCM pour vous exercer à l'épreuve de certification professionnelle. Thèmes abordés : L'environnement bancaireLe compte et les moyens (services) de paiementLa fiscalité du particulierL'épargne bancaire et financièreLes créditsLes marchés financiersLes produits d'assuranceLa relation bancaire en mutation 81 applications et 74 QCM pour s'entraîner et approfondir ses connaissances Les mises à jour de l'ouvrage sont disponibles sur le site www. dunod. com.

Par Philippe Monnier, Sandrine Mahier-Lefrançois
Chez Dunod

|

Auteur

Philippe Monnier, Sandrine Mahier-Lefrançois

Editeur

Dunod

Genre

Gestion de la banque

Techniques bancaires

Philippe Monnier, Sandrine Mahier-Lefrançois

Paru le 07/01/2026

360 pages

Dunod

20,90 €

ActuaLitté
9782100889327
© Notice établie par ORB
