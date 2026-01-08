Inscription
#Roman francophone

L'ami secret

Frédéric Doré

Rien ne prédestinait Bill Gardner à se lancer sur la piste de l'une des plus grands énigmes littéraires : les chapitres manquants de Prières exaucées, le roman qui a provoqué par son scandale le bannissement de Truman Capote par ses amis riches et célèbres. Ces chapitres ont-ils été détruits par Capote ? Déposés dans un lieu secret ? Ont-ils même jamais été écrits ? Rocker has been, Bill Gardner est évaluateur de biens pour payer son loyer dans l'immeuble du West Village transformé par son propriétaire en une petite communauté vivant entre New York et Block Island. Dans sa recherche des textes manquants, de la côte Ouest jusqu'à Cuba, Bill Gardner va développer, à travers le temps, un dialogue avec Capote ; les failles et les espoirs déçus du romancier vont trouver un écho dans les propres fêlures du rocker. Mais il n'est pas le seul à chercher ces chapitres manquants de Prières exaucées... L'Ami secret est le deuxième roman de Frédéric Doré.

Par Frédéric Doré
Chez Buchet-Chastel

|

Auteur

Frédéric Doré

Editeur

Buchet-Chastel

Genre

Littérature française

L'ami secret

Frédéric Doré

Paru le 08/01/2026

272 pages

Buchet-Chastel

21,90 €

9782283041482
