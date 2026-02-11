La confrontation

Emile, négociateur du GIGN, doit intervenir lors d'une prise d'otages dans une école maternelle. Une situation presque banale pour lui, à ceci près : le forcené prétend s'appeler Elon Musk. Après le succès de S'adapter, prix Goncourt des Lycéens et prix Femina 2021, Clara Dupont-Monod nous offre un texte haletant, conçu comme une joute médiévale. Une farce triste, qui rappelle aussi la sacralité du verbe. Ce texte est une fiction, toute ressemblance avec la réalité serait purement fortuite. Avec la participation d'Alice Le Strat. Interprétation humaine