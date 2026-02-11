Inscription
La confrontation

Clara Dupont-Monod, Patrick Mille, Alice Le Strat

Emile, négociateur du GIGN, doit intervenir lors d'une prise d'otages dans une école maternelle. Une situation presque banale pour lui, à ceci près : le forcené prétend s'appeler Elon Musk. Après le succès de S'adapter, prix Goncourt des Lycéens et prix Femina 2021, Clara Dupont-Monod nous offre un texte haletant, conçu comme une joute médiévale. Une farce triste, qui rappelle aussi la sacralité du verbe. Ce texte est une fiction, toute ressemblance avec la réalité serait purement fortuite. Avec la participation d'Alice Le Strat. Interprétation humaine

Chez Audiolib

Clara Dupont-Monod, Patrick Mille, Alice Le Strat

Editeur

Audiolib

Genre

CD K7 Littérature

La confrontation

Paru le 11/02/2026

166 pages

Audiolib

20,90 €

9791035419318
