Après le succès de Fuck Up : le second roman drôle et piquant d'Arthur Nersesian, qui raconte le New York des années 2000 comme personne ! Quand Mary revient un soir dans son appartement de l'East Village, elle n'est pas surprise de trouver Primo, son nouveau petit ami, avachi devant la télé. Mais lorsqu'elle comprend qu'il est mort, une tout autre histoire débute. Avec le chien de Primo sur les bras, elle va tenter de retrouver les proches du défunt, et alors qu'elle parcourt les rues de New York, ses rencontres étonnantes lèvent le voile sur celui qu'elle connaissait bien mal. Mary, avec sa meilleure amie Zoe, ses petits boulots, son groupe de punk très amateur et une galerie de copains peu recommandables, va aussi en apprendre beaucoup sur elle-même. Dogrun est le second roman d'Arthur Nersesian, écrit après le grand succès de Fuck Up . Dans cette nouvelle odyssée urbaine déjantée, au début des 2000s d'un capitalisme galopant, Nersesian poursuit son hommage aux vrais new yorkais, avec un humour inimitable, porté cette fois par une héroïne féroce à contre-pied des clichés.