Roman francophone

Vers la violence

Marguerite Boulanger

ActuaLitté
Un père trouble et violent, monstre de joie, élève sa fille à la dure. Des années plus tard, que reste-t-il de leur relation, derrière l'amour et la peur ? " Un tour de force littéraire. Une plume extralucide et pleine de panache. " - ; ELLE " Un texte puissant et maîtrisé, plein de nuances et de questions, fort de phrases qui frappent. " - ; LE FIGARO LITTERAIRE " Un adieu à l'enfance en même temps qu'à un certain type d'hommes, en tout cas à l'aura glorieuse qui les entourait. " - ; LE MONDE DES LIVRES

Par Marguerite Boulanger
Chez Iconoclaste (l')

|

Auteur

Marguerite Boulanger

Editeur

Iconoclaste (l')

Genre

Réalistes, contemporains

Retrouver tous les articles sur Vers la violence par Marguerite Boulanger

Commenter ce livre

 

Vers la violence

Marguerite Boulanger

Paru le 22/01/2026

158 pages

Iconoclaste (l')

24,50 €

ActuaLitté
9782378805708
© Notice établie par ORB
