Vers la violence

Un père trouble et violent, monstre de joie, élève sa fille à la dure. Des années plus tard, que reste-t-il de leur relation, derrière l'amour et la peur ? " Un tour de force littéraire. Une plume extralucide et pleine de panache. " - ; ELLE " Un texte puissant et maîtrisé, plein de nuances et de questions, fort de phrases qui frappent. " - ; LE FIGARO LITTERAIRE " Un adieu à l'enfance en même temps qu'à un certain type d'hommes, en tout cas à l'aura glorieuse qui les entourait. " - ; LE MONDE DES LIVRES