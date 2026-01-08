Inscription
#Imaginaire

Défier les ombres

Jacques Fuentealba, Katherine Quinn

ActuaLitté
Dans un monde fait de ténèbres, devenez le pire des cauchemars. En tant que Main de la Mort, Jude Maddox ne connaît que son sinistre devoir : guider les Chevaliers de l'Etoile éternelle à travers une terre remplie de cauchemars, pour ramener la lumière et vaincre la malédiction qui pèse sur le royaume. Ce n'est que lorsqu'il la voit - une jeune femme aussi féroce et rapide que les créatures de l'ombre - qu'il sent la fièvre envahir son sang... Kiara Frey, nouvelle recrue de l'armée royale, ne craint aucunement ce commandant mortel. Elle voit en lui un homme qui sait comment survivre. Quelqu'un comme elle. Mais le désirer est aussi dangereux que les ombres elles-mêmes... et tout aussi séduisant. Dans un royaume au bord de l'effondrement, les chevaliers devront s'aventurer au coeur de la Brume et percer les secrets de ses ténèbres. Mais au cours de cette mission suicide, le mal s'attaquera à leurs esprits et se régalera de leur chair.

Chez PAL

|

8,90 €

ActuaLitté
9782385651459
