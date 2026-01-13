Inscription
Droit fiscal

Martin Collet

Les mécanismes d'imposition des particuliers et des entreprises Destiné principalement aux étudiants et aux praticiens, ce manuel s'adresse également à tous ceux qui souhaitent se familiariser avec les mécanismes juridiques qui guident l'imposition des particuliers comme des entreprises. Privilégiant une description dynamique et synthétique des règles de droit, l'ouvrage entend également mettre en valeur les modalités concrètes de leur application et s'efforce de présenter les débats, voire parfois les polémiques, que ces règles suscitent.

Chez Presses Universitaires de France

Martin Collet

Presses Universitaires de France

Droit fiscal

Droit fiscal

Martin Collet

Paru le 13/01/2026

504 pages

Presses Universitaires de France

35,00 €

9782130892199
