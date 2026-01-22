Dernier cri

Une mort inexplicable, un ex-flic traqué, une cité ouvrière désolée... Au cours de la nuit adultère qu'Etienne Rozier, ancien policier devenu lobbyiste, passe avec une journaliste, cette dernière est assassinée. S'il ne démasque pas lui-même le meurtrier, il sait qu'il sera le coupable idéal. Il n'a alors d'autre choix que de disparaître des radars et reprendre à son compte l'enquête que son amante menait parmi les travailleurs pauvres, dans les coulisses de l'industrie textile. Cette immersion le conduit jusqu'à une ville qu'il pensait ne jamais revoir, liée à une enfance qu'il avait préféré renier : Elbeuf. Là-bas, tout est possible, à défaut d'être permis " Notre premier coup de coeur de l'année. " Libération " Un polar d'une habilité sidérante ! " Le Point " Un roman policier formidable, caméra embarquée. " France Inter Tous les grands succès d'Hervé Commère sont chez Pocket