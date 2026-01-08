Inscription
#Roman francophone

Le blé en herbe

Colette

ActuaLitté
"Je te dis de te taire ! Tu n'ouvres la bouche que pour dire une bêtise... Je crève, entends-tu, je crève à l'idée que je n'ai que seize ans ! Ces années qui viennent, ces années de bachot, d'examens, d'institut professionnel, ces années de tâtonnements, de bégaiements, où il faut recommencer ce qu'on rate, où on remâche deux fois ce qu'on n'a pas digéré, si on échoue... Ces années où il faut avoir l'air, devant papa et maman, d'aimer une carrière pour ne pas les désoler, et sentir qu'eux-mêmes se battent les flancs pour paraître infaillibles, quand ils n'en savent pas plus que moi sur moi... Oh ! Vinca, Vinca, je déteste ce moment de ma vie ! Pourquoi est-ce que je ne peux pas tout de suite avoir vingt-cinq ans ? " Le mythique roman de Colette paru en 1923.

Par Colette
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Colette

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Le blé en herbe

Paru le 08/01/2026

144 pages

Editions Gallimard

3,00 €

ActuaLitté
9782073139337
© Notice établie par ORB
