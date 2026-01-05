Minuit à la charmante librairie

Ouvrage en grands caractères Corps 16 A Edimbourg, Carmen est désemparée. Pour éviter la faillite, la librairie où elle travaille est devenue le lieu de tournage d'un film de Noël complètement ringard et l'amour de sa vie vient de s'envoler à des milliers de kilomètres. L'esprit de Noël n'est décidément pas au rendez-vous... Mais lorsque le vieux propriétaire de la librairie avoue qu'il pense s'associer à un homme d'affaires un peu louche, la jeune femme met tout en oeuvre pour sauver la librairie. Un pur bonheur de lecture !