#Roman étranger

Minuit à la charmante librairie

Jenny Colgan, Laure Mottet

Ouvrage en grands caractères Corps 16 A Edimbourg, Carmen est désemparée. Pour éviter la faillite, la librairie où elle travaille est devenue le lieu de tournage d'un film de Noël complètement ringard et l'amour de sa vie vient de s'envoler à des milliers de kilomètres. L'esprit de Noël n'est décidément pas au rendez-vous... Mais lorsque le vieux propriétaire de la librairie avoue qu'il pense s'associer à un homme d'affaires un peu louche, la jeune femme met tout en oeuvre pour sauver la librairie. Un pur bonheur de lecture !

Par Jenny Colgan, Laure Mottet
Chez Libra Diffusio

|

Auteur

Jenny Colgan, Laure Mottet

Editeur

Libra Diffusio

Genre

Littérature anglo-saxonne

Minuit à la charmante librairie

Jenny Colgan trad. Laure Mottet

Paru le 05/01/2026

438 pages

Libra Diffusio

26,70 €

9782379323874
