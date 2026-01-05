Fleur de charbon

Ouvrage en grands caractères Corps 16 La jeune Emélie a grandi dans l'univers des mineurs, près de Saint-Etienne. Devenue institutrice, elle épouse par dépit le fils d'un directeur de mine, Paul-Henri Chazot. Une union catastrophique qui menace de la briser. Sa rencontre avec Numa, ingénieur, est une révélation. Tous deux s'aiment, éperdument, d'un amour impossible. Jusqu'au drame. Pour ne pas sombrer, elle s'engage encore plus dans la défense de l'extraordinaire famille des "gueules noires" . Une héroïne ardente au coeur battant !