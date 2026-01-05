Inscription
#Roman francophone

Fleur de charbon

Françoise Bourdon

ActuaLitté
Ouvrage en grands caractères Corps 16 La jeune Emélie a grandi dans l'univers des mineurs, près de Saint-Etienne. Devenue institutrice, elle épouse par dépit le fils d'un directeur de mine, Paul-Henri Chazot. Une union catastrophique qui menace de la briser. Sa rencontre avec Numa, ingénieur, est une révélation. Tous deux s'aiment, éperdument, d'un amour impossible. Jusqu'au drame. Pour ne pas sombrer, elle s'engage encore plus dans la défense de l'extraordinaire famille des "gueules noires" . Une héroïne ardente au coeur battant !

Par Françoise Bourdon
Chez Libra Diffusio

|

Auteur

Françoise Bourdon

Editeur

Libra Diffusio

Genre

Rhône-Alpes

Fleur de charbon

Françoise Bourdon

Paru le 05/01/2026

498 pages

Libra Diffusio

26,60 €

ActuaLitté
9782379324062
© Notice établie par ORB
