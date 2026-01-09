Comme il est bon de ne pas craindre la mort

Le roman vrai de la guerre en Ukraine Lorsque Lara Marlowe rencontre pour la première fois la lieutenante Yulia Mykytenko en Ukraine en 2023, elle réalise immédiatement qu'elle se trouve face à l'une des personnalités les plus extraordinaires de ses 42 années de journalisme Née à Kiev en juillet 1995, Yulia Mykytenko a co-fondé l' "escouade féminine" du 16e régiment des Forces d'autodéfense lors des manifestations d'Euromaïdan en 2013-2014, qui ont renversé le président pro-russe Viktor Ianoukovytch. Mariée en 2015 au soldat Illia Serbin, elle rejoint l'armée l'année suivante pour servir à ses côtés dans le Donbass. Elle commande aujourd'hui une unité de drones de 25 hommes sur la ligne de front. Lara Marlowe nous livre un récit haletant, aux allures de thriller, qui nous plonge au coeur de la réalité brutale du conflit actuel. Bien plus qu'un simple témoignage, ce livre se lit comme un roman d'aventures - sauf que tout est vrai. Chaque page révèle la véritable nature de cette guerre qui redessine l'Europe sous nos yeux