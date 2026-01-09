Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Comme il est bon de ne pas craindre la mort

Lara Marlowe

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le roman vrai de la guerre en Ukraine Lorsque Lara Marlowe rencontre pour la première fois la lieutenante Yulia Mykytenko en Ukraine en 2023, elle réalise immédiatement qu'elle se trouve face à l'une des personnalités les plus extraordinaires de ses 42 années de journalisme Née à Kiev en juillet 1995, Yulia Mykytenko a co-fondé l' "escouade féminine" du 16e régiment des Forces d'autodéfense lors des manifestations d'Euromaïdan en 2013-2014, qui ont renversé le président pro-russe Viktor Ianoukovytch. Mariée en 2015 au soldat Illia Serbin, elle rejoint l'armée l'année suivante pour servir à ses côtés dans le Donbass. Elle commande aujourd'hui une unité de drones de 25 hommes sur la ligne de front. Lara Marlowe nous livre un récit haletant, aux allures de thriller, qui nous plonge au coeur de la réalité brutale du conflit actuel. Bien plus qu'un simple témoignage, ce livre se lit comme un roman d'aventures - sauf que tout est vrai. Chaque page révèle la véritable nature de cette guerre qui redessine l'Europe sous nos yeux

Par Lara Marlowe
Chez Editions de l'Observatoire

|

Auteur

Lara Marlowe

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Géopolitique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comme il est bon de ne pas craindre la mort par Lara Marlowe

Commenter ce livre

 

Comme il est bon de ne pas craindre la mort

Lara Marlowe

Paru le 09/01/2026

384 pages

Editions de l'Observatoire

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032938829
9791032938829
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Pourquoi le Palais de la Porte Dorée a battu tous ses records de fréquentation en 2025 Le site Anna’s Archive frappé par une suspension soudaine
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.