Roman francophone

Journal d'un libraire qui ne croyait plus aux histoires

Kevin Lecathelinais

ActuaLitté
Ouvrage en gros caractères Corps 20 Lorsque Vivian arrive au village pour ouvrir une librairie d'occasion, chacun y va de son commentaire : pourquoi choisir ce coin charmant mais désert, où l'on préfère les rumeurs aux page-turners ? Pour le savoir, il faudra repasser car Vivian a un talent assez relatif pour la discussion. A vrai dire, il aurait préféré ne plus jamais avoir affaire à un livre. Mais quand il s'est retrouvé malgré lui avec des centaines d'ouvrages sur les bras, il s'est promis de les vendre jusqu'au dernier. Et pour ça, il a un plan. Infaillible, bien sûr...

Par Kevin Lecathelinais
Chez Editions Gabelire

|

Auteur

Kevin Lecathelinais

Editeur

Editions Gabelire

Genre

Littérature française

Retrouver tous les articles sur Journal d'un libraire qui ne croyait plus aux histoires par Kevin Lecathelinais

Commenter ce livre

 

Journal d'un libraire qui ne croyait plus aux histoires

Kevin Lecathelinais

Paru le 05/01/2026

384 pages

Editions Gabelire

24,00 €

ActuaLitté
9782370835208
