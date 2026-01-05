Journal d'un libraire qui ne croyait plus aux histoires

Ouvrage en gros caractères Corps 20 Lorsque Vivian arrive au village pour ouvrir une librairie d'occasion, chacun y va de son commentaire : pourquoi choisir ce coin charmant mais désert, où l'on préfère les rumeurs aux page-turners ? Pour le savoir, il faudra repasser car Vivian a un talent assez relatif pour la discussion. A vrai dire, il aurait préféré ne plus jamais avoir affaire à un livre. Mais quand il s'est retrouvé malgré lui avec des centaines d'ouvrages sur les bras, il s'est promis de les vendre jusqu'au dernier. Et pour ça, il a un plan. Infaillible, bien sûr...