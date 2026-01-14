À qui sait attendre

A la tête de l'unité des Affaires non résolues, Renée Ballard retrouve, grâce à l'ADN, la trace d'un violeur en série qui a terrorisé Los Angeles deux décennies plus tôt avant de disparaître. Mais, très vite, elle se heurte à des secrets et à des obstacles juridiques qui la forcent à demander son aide à Harry Bosch. Et, cette fois, elle pourra compter sur une autre alliée : Maddie, la fille de Harry, qui rejoint l'unité et dévoile des documents surprenants concernant l'emblématique affaire du Dahlia noir, le plus célèbre cold case américain du xxe siècle. Alors que la première enquête devient dangereuse, Ballard, Harry et Maddie ne seront pas de trop pour mettre la main sur des criminels que les familles des victimes attendent depuis longtemps déjà de voir arrêtés. Un thriller de haute tenue. Connelly au sommet de son art ! Bruno Corty, Le Figaro littéraire. Renouvelant ses personnages et ses intrigues, Michael Connelly fait montre d'un souffle intact, et continue de couper celui du lecteur. Bertrand Bouard, L'Express. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Robert Pépin.