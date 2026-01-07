Inscription
#Roman francophone

Chasse gardée

François Pieretti

Issu d'une famille de sang bleu désargentée, un jeune homme se voit confier une mission par son père de substitution, Stefan, gardien vieillissant du domaine familial : retrouver Flora, sa petite-fille. Commence alors une traversée du miroir vers le monde d'un voyou magnifique, Sebastian - qui règne sans partage sur un minuscule port de rivière où s'amarrent les épaves rouillées d'une communauté de laissés-pour-compte -, et celui de sa fille, Flora, princesse des ronces et de la ruine, inséparable de Moloch, son inoffensif chien d'attaque. Autour de l'enfant : Baleine, homme massif et généreux qui lui sert de nourrice, et Valentine, jeune femme opiniâtre à la fibre maternelle contrariée. L'adolescence venant, la mue incandescente de Flora bouleversera leurs destins. Chasse gardée est une ode à la vie rêvée des voleurs de grand chemin du XXI ? siècle et à tout ce qui fleurit dans les interstices d'un capitalisme carnassier, ode incarnée par une héroïne-tyran en culottes courtes, allégorie sublime et inoubliable d'une révolte juvénile insatiable.

Paru le 07/01/2026

288 pages

21,00 €

9782080493330
