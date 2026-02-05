Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Rapport d'activité

Sarah Orokieta

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Loïc, trente et un ans, mène une existence bien rangée qui lui convient parfaitement : la semaine, il travaille ; le soir, il regarde les informations et des documentaires historiques ; le dimanche, il change ses draps. Le jour où un ami l'encourage à tenir un journal intime, Loïc hésite. "C'est pour les cassos" , lui confirme sa soeur. Il décide de se lancer quand même - et se retrouve, au fil des mois, à consigner méthodiquement la façon dont son existence entière se dérègle peu à peu. Ce premier roman déjoue les attentes et les codes pour épouser jusqu'au bout la logique de son narrateur, un homme qui s'efforce de comprendre les autres et de deviner ce qu'on attend de lui. Mais au-delà de son intériorité, ce qu'évoque cette voix atypique, hachée, tour à tour drôle et poignante, c'est le monde contemporain, ses violences, ses espoirs, ses contradictions et son absurdité.

Par Sarah Orokieta
Chez Editions Zoé

|

Auteur

Sarah Orokieta

Editeur

Editions Zoé

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Rapport d'activité par Sarah Orokieta

Commenter ce livre

 

Rapport d'activité

Sarah Orokieta

Paru le 05/02/2026

160 pages

Editions Zoé

17,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889075706
9782889075706
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.