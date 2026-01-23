Cordon sanitaire

Longtemps Marie a cru faire partie d'une famille soudée et aimante. Pourtant, à l'âge adulte, une sensation de malaise persiste. Débute alors un travail d'analyse et d'introspection révélant petit à petit les mécanismes d'un traumatisme enfoui. Comment nommer, briser le tabou et comprendre enfin l'incompréhensible ? Marie grandit dans un foyer instable, entre une belle-mère maltraitante, une mère possessive jusqu'à l'excès et des grands-parents qui enveniment la situation. La petite fille se sent laide, sale, indigne d'amour. Les mots cruels des adultes, leurs regards déplacés, des gestes confus contribuent à brouiller la frontière entre l'acceptable et l'inadmissible. La nudité constante, les jeux douteux, les phrases à double sens : tout participe à l'instauration d'un malaise, difficile à identifier alors pour une enfant. Adulte, elle quitte la maison familiale pour la capitale et rencontre Aliocha. Le soutien de ce dernier lui permet de prendre ses distances, notamment vis-à-vis de sa mère et de cette relation d'emprise. En effet, depuis la naissance de ses deux filles, de nouvelles peurs émergent, et Marie craint de reproduire les schémas qu'elle avait tant voulu fuir. A l'écoute d'un podcast, un souvenir enfoui resurgit. Entre culpabilité et instinct de protection, Marie hésite. Pour se reconstruire et surtout, protéger ses enfants, faut-il couper les ponts, même si cela signifie renoncer à l'amour d'une partie de son entourage ? En opérant la radiographie d'un environnement dans lequel s'enracinent des blessures intergénérationnelles, et où le silence et l'évitement ont toujours prévalu, Marie Hapax a écrit un livre nécessaire. Un roman coup de poing qui saisit à bras-le-corps un sujet de société encore peu abordé : le climat incestuel et plus précisément sa transmission à travers la cellule familiale.