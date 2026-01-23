Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Cordon sanitaire

Marie Hapax

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Longtemps Marie a cru faire partie d'une famille soudée et aimante. Pourtant, à l'âge adulte, une sensation de malaise persiste. Débute alors un travail d'analyse et d'introspection révélant petit à petit les mécanismes d'un traumatisme enfoui. Comment nommer, briser le tabou et comprendre enfin l'incompréhensible ? Marie grandit dans un foyer instable, entre une belle-mère maltraitante, une mère possessive jusqu'à l'excès et des grands-parents qui enveniment la situation. La petite fille se sent laide, sale, indigne d'amour. Les mots cruels des adultes, leurs regards déplacés, des gestes confus contribuent à brouiller la frontière entre l'acceptable et l'inadmissible. La nudité constante, les jeux douteux, les phrases à double sens : tout participe à l'instauration d'un malaise, difficile à identifier alors pour une enfant. Adulte, elle quitte la maison familiale pour la capitale et rencontre Aliocha. Le soutien de ce dernier lui permet de prendre ses distances, notamment vis-à-vis de sa mère et de cette relation d'emprise. En effet, depuis la naissance de ses deux filles, de nouvelles peurs émergent, et Marie craint de reproduire les schémas qu'elle avait tant voulu fuir. A l'écoute d'un podcast, un souvenir enfoui resurgit. Entre culpabilité et instinct de protection, Marie hésite. Pour se reconstruire et surtout, protéger ses enfants, faut-il couper les ponts, même si cela signifie renoncer à l'amour d'une partie de son entourage ? En opérant la radiographie d'un environnement dans lequel s'enracinent des blessures intergénérationnelles, et où le silence et l'évitement ont toujours prévalu, Marie Hapax a écrit un livre nécessaire. Un roman coup de poing qui saisit à bras-le-corps un sujet de société encore peu abordé : le climat incestuel et plus précisément sa transmission à travers la cellule familiale.

Par Marie Hapax
Chez Intervalles

|

Auteur

Marie Hapax

Editeur

Intervalles

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Cordon sanitaire par Marie Hapax

Commenter ce livre

 

Cordon sanitaire

Marie Hapax

Paru le 23/01/2026

256 pages

Intervalles

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782369563754
9782369563754
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Grand Prix RTL 2026 : les 5 romans qui bouleverseront votre hiver Freida McFadden prévoit des titres jusqu’en 2028 : le ménage n'est pas fini “Dévastée”, l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie annonce le décès de son jeune fils Ce que le recul de l’écriture manuscrite dit des inquiétudes éducatives
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.